بلدية الناصرة: ملكية أرض البطريركية اللاتينية ستنقل للبلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرحت بلدية الناصرة أنّه وبحسب قانون التنظيم والبناء ستتم مصادرة الأراضي المخصصة لخارطة تفصيلية رقم 18574/ج، من أصحاب الحق بالملك، أي من البطريركية اللاتينية، وسيتم تسجيلها بملكية بلدية الناصرة.

وأصدرت البلدية بيانا، جاء فيه أنه "تقدمت البطريركية اللاتينية عام 2009 بصدد تقديم خارطة تفصيلية رقم 18574/ج في العام 2018 ثم المصادقة على الخارطة التفصيلية مرفق وثائق تصديق تقديم الطلب والموافقة عليه من قبل لجنة التنظيم والبناء في بلدية الناصرة واللجنة اللوائية".

وأشارت إلى أن "المساحات المصادق عليها حسب الخارطة التفصيلية وحسب الاستعلامات المصادق عليها:

*أرقام القسائم المشمولة ضمن الخارطة التفصيلية حسب التفصيل الهندسي ضمن الخارطة التفصيلية حيث تشمل:

* أرض معدّة للسكن

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* أراضي معدّة للتجارة

* مبان عامة (مدارس ونواد جماهيرية وغير ذلك)

* شوارع

* مساحات خضراء مفتوحة".

وأضافت أنه "وجب التنويه أنّه وحسب قانون التنظيم والبناء سيتم مصادرة الأراضي المخصصة لما ذكر أعلاه (غير القسائم المعدة للسكن والتجارة) من أصحاب الحق بالملك (البطريركية اللاتينية وسيتم تسجيلها بملكية بلدية الناصرة). وعليه فإن أي اتفاقية بيع أو شراء أرض تحتاج إلى تخمين للأرض لدفع مستحقات ضريبة التخمين والتحسين للجنة المحلية للتنظيم والبناء، ومن منطلق المكاشفة وإطلاع المواطن النصراوي فإننا ننشر المكاتبات بين مكتب المحاماة الذي يمثل البلدية وكذلك مكتب المحاماة الذي يمثل أصحاب الملك المشار إليهم، البطريركية اللاتينية، وفيه نفصل ما ذكر أعلاه".