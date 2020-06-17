مانشستر يونايتد يسعى لضم ويليان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي، ويليان، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد ويليان (31 عامًا) مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، وقرر الرحيل عن "ستامفورد بريدج" لعدم التوصل لاتفاق حول التجديد.

ورفض ويليان قبول عرض تشيلسي بتوقيع عقد قصير الأجل، حيث أصر على تقديم عرض مدته 3 مواسم من أجل التجديد، وهو ما رفضه البلوز.

وبحسب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فقد اتصل مانشستر يونايتد باللاعب ووكيله كيا جورابشيان للتأكيد على اهتمامه بضم ويليان.

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ولفتت إلى وجود اهتمام أيضًا من جانب باريس سان جيرمان وريال مدريد بويليان، إلا أن الثاني يرفض أيضًا تقديم عرض مدته 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يريد الاستفادة من إمكانيات ويليان وخبراته في البريمييرليغ، لمساعدة أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وماسون جرينوود في الهجوم.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن فيروس كورونا، فإن التعاقد مع ويليان مجانًا، يعد فرصة مميزة لمانشستر يونايتد.