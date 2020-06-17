كورونا في النقب: اجتماع طارئ لبحث سبل مواجهة ازدياد الإصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بادر عدد من الشخصيات وأعضاء المجلس المحلي في عرعرة النقب ورابطة الأطباء العرب في النقب لعقد اجتماع طارئ في قرية عرعرة النقب، وذلك لبحث سبل مواجهة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وشارك في اللقاء مندوبون عن الجبهة الداخلية ووزارة الصحة والشرطة.

وناقش الحضور أهم الخطوات العاجلة والفورية للحد من انتشار الفيروس، بما فيها إقامة لجنة طوارئ وحث الناس على ضرورة اتباع التعليمات.

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وطرح عضو المجلس المحلي، المحامي سليمان الطلقات، أحد المبادرين لهذا اللقاء، قضية الأعراس والمناسبات العامة وتأثيرها المباشر على انتشار العدوى.واق ترح وضع تقييدات إضافية في هذا الباب لمواجهة هذه الأزمة، وقال إنه "لا يعقل أن نقوم بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في القرية وفي الوقت ذاته يستمر التهاون والاستهتار في جوانب أخرى".

وفي الختام، تم اختيار لجنة طوارئ محلية، إذ ستجتمع لوضع خطة عمل وتطوير حملة التوعية، مساء اليوم.