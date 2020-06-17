تمديد اعتقال زوج المرحومة روان القريناوي للمرة الثالثة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأربعاء، اعتقال علاء الكتناني (32 عاما)، للمرة الثالثة بشبهة التسبب بوفاة زوجته روان القريناوي- الكتناني (29 عاما).

وقررت المحكمة تمديد اعتقال زوج المرحومة لغاية يوم الأحد المقبل.

وتبيّن أثناء انعقاد جلسة محكمة الصلح، اليوم، بعد إحضار الزوج المشتبه به للمرة الثالثة على التوالي لتمديد اعتقاله، أنه لم يتم بعد الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي في معهد أبو كبير.

هذا، ونسبت الشرطة لزوج المرحومة، شبهات الاعتداء عليها وتعرضها لضربة قوية في رأسها، فيما ادعى الزوج بأن زوجته وقعت في الحمام ما تسبب بإصابتها ومن ثم وفاتها بالمستشفى.