لمقابلة بوتين... يتعيّن على ضيوفه المرور بـ"نفق تعقيم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يمر زوار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"نفق تعقيم" أقامته السلطات الروسية، إذ يتمّ رشّهم بمواد مطهّرة منعا لانتقال عدوى فيروس كورونا إليه.

ويعمل بوتين منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

وحفاظا على صحة الرئيس، يتعيّن على زواره المرور عبر حجرة ترشهم من كل الجوانب بمواد معقمة، وفق فيديو نشره صحافيون من وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية مساء أمس الثلاثاء على "تويتر".

وأوضحت سلطات منطقة بنزا حيث صنعت الحجرة أنها "تضمن سلامة رئيس الدولة وكل الذين يزورونه".

والشركة المصنعة للحجرة متخصصة في أجزة التنظيف الآلي الموجهة إلى القطاع الصناعي. وبإمكان الحجرة المنصوبة في مقر بوتين قياس حرارة الزوار، كما أنها مجهزة بتقنية التعرف على الوجه، بحسب الشركة المصنعة.

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وأكد الكرملين أن بوتين يخضع بانتظام لفحوص لكشف الإصابة، وكذلك الذين يتواصلون معه. ويتعين على الزوار أيضا إجراء فحص قبل لقائه.

وبالرغم من هذه التدابير، أصيب العديد من كبار المسؤولين الروس بفيروس كورونا المستجد، بينهم المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف ورئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين وعدد من الوزراء والنواب.

وفي آذار/ مارس صافح بوتين رئيس الأطباء في أحد المستشفيات الرئيسية التي تعالج المصابين بالفيروس وتواصل معه عن كثب بدون وضع قناع. وأعلن الطبيب دينيس بروتسنكو بعد قليل أنه مصاب بكوفيد-19.

وتسجل روسيا أكثر من 553 ألف إصابة بكورونا المستجد و7478 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة، اليوم الأربعاء.