أميركا: المتظاهرون يسقطون تمثالًا آخر يعود للحرب الأهلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس الثلاثاء، أن المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة تحت الأمطار في ريتشموند، أسقطوا تمثالًا كونفدراليا آخر كان مقامًا بالقرب من متنزه مونرو بجامعة فيرجينيا كومنولث باستخدام حبل.

ووثّق مقطع مصور نشرته صحيفة "ريتشموند تايمز ديسباتش"، بقاء التمثال الذي شُوّه بالطلاء مُلقًا على الأرض طوال الليل في عاصمة ولاية فرجينيا، ليُضاف إلى ثلاثة تماثيل أٌسقطت هي الأخرى منذ بداية الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل المواطن الأسود جورج فلويد خنقًا على يد شرطي أبيض.

وأسقط المتظاهرون خلال الأسابيع الأخيرة، تماثيل كل من الرئيس الكونفدرالي، جيفرسون ديفيس، والجنرال الكونفدرالي، ويليامز كارتر ويكهام، وكريستوفر كولومبوس، في إطار المطالبة بإزالة جميع التماثيل الكونفدرالية، وإنشاء مجلس مراجعة مدني حول إجراءات وتمويل الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن التمثال الكونفدرالي الذي أسقطه المتظاهرون أمس، أقيم عام 1892 لإحياء ذكرى وحدة مدفعية الحرب الأهلية في المدينة وفقًا لموسوعة فرجينيا.