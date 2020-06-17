باقة الغربية: وفاة مسنة في قسم الكورونا عانت من أمراض مزمنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت مسنة من مدينة باقة الغربية في قسم الكورونا بعدما عانت من عدة أمراض مزمنة ومشاكل صحية.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى (رمبام) في حيفا أنه "في قسم الكورونا، في مستشفى رمبام، أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة مسنة، في سنوات السبعينات من عمرها، من سكان باقة الغربية. عانت المسنة من أمراض مزمنة سابقة ومشاكل صحية، دون علاقة لها بفيروس كورونا".

وبلغ دد مصابي عدوى كورونا في باقة الغربية 37 مصابا، بينهم طالبان وثلاثة أطفال. وناشدت الطواقم الطبية وبلدية باقة الغربية السكان بالالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الاستهتار بها حرصا على السلامة.

يذكر أن الحاج معين عثامنة - دروبي (80 عاما)، من مدينة باقة الغربية، تُوفي يوم 18 نيسان/ أبريل 2020 في مستشفى "هيلل يافي" بمدينة الخضيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.