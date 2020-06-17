القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت مسنة من مدينة باقة الغربية في قسم الكورونا بعدما عانت من عدة أمراض مزمنة ومشاكل صحية.
وأفاد الناطق بلسان مستشفى (رمبام) في حيفا أنه "في قسم الكورونا، في مستشفى رمبام، أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة مسنة، في سنوات السبعينات من عمرها، من سكان باقة الغربية. عانت المسنة من أمراض مزمنة سابقة ومشاكل صحية، دون علاقة لها بفيروس كورونا".
وبلغ دد مصابي عدوى كورونا في باقة الغربية 37 مصابا، بينهم طالبان وثلاثة أطفال. وناشدت الطواقم الطبية وبلدية باقة الغربية السكان بالالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الاستهتار بها حرصا على السلامة.
يذكر أن الحاج معين عثامنة - دروبي (80 عاما)، من مدينة باقة الغربية، تُوفي يوم 18 نيسان/ أبريل 2020 في مستشفى "هيلل يافي" بمدينة الخضيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر باقة الغربية: وفاة مسنة في قسم الكورونا عانت من أمراض مزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.