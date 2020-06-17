كورونا بالضفة: إصابة جديدة برام الله وإجراءات لمنع تفشي الفيروس بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشاب (29 عاما)، في رام الله، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

وأفادت الوزارة أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقا في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، إغلاق قسم الباطني وقسم غسيل الكلى وقسم الطوارئ في مستشفى الخليل الحكومي "مؤقتا" لفترات مختلفة، لغايات تعقيمها بعد مراجعة مصابين بفيروس كورونا فيها.

وكانت الكيلة أفادت بتسجيل وزارة الصحة 11 إصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، ما يرفع الإجمالي إلى 701 إصابة.

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وأضافت الكيلة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه ولغايات الصحة والسلامة العامة، فقد تقرر إغلاق قسم الباطني منذ يوم أمس وحتى صباح يوم السبت المقبل، إضافة لإغلاق قسم غسيل الكلى في الطابق الثاني من اليوم وحتى صباح السبت، وقسم الطوارئ من صباح اليوم وحتى الساعة 6:00 من مساء اليوم.

وذكرت الكيلة أن المصابة التي أعلن عنها في مدينة رام الله كانت دخلت العيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في رام الله، فيما كان مصابان من الخليل يعالجان داخل قسم الباطني في مستشفى الخليل الحكومي.

وأكدت أنه سيتم الحجر على جميع الموجودين في هذين القسمين وكل من تواجد فيهما خلال فترة وجود المرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لمدة 14 يوما، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

بدروه، قال مدير عام مشفى الخليل الحكومي، د. طارق البربراوي، إنه وبعد امتلاء مراكز الحجر في الخليل، تم تحويل بعض مصابي كورونا إلى بيت لحم، وتم نقل حالتين إلى مركز الحجر في بيت لحم.