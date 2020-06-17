أم الفحم: إصابتان جديدتان مؤكدتان بالكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت بلدية أم الفحم أن فحوصات طبية جديدة لوزارة الصحة كشفت، صباح اليوم الأربعاء، عن حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد في أم الفحم، (زوج وزوجته).

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه جرى نقل المصابين لمستشفى المرج (هعيمك) في العفولة مساء أمس، إذ يعالجان هناك، كونهما يعانيان من أمراض مزمنة سابقة.

ويجري في هذه المرحلة عمل تحقيق صحي حول مسار الزوجين، والاتصال بالأشخاص الذين كانوا معهما بتواصل.