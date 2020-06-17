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شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية:لن نقبل من الآن فصاعداً السلوك غير المنطقي من كورويا الشمالية والان مع التفاصيل
الأربعاء 17 يونيو 2020
وصفت كوريا الجنوبية الانتقادات التي وجهتها جارتها الشمالية للرئيس مون جيه إن ،في الآونة الأخيرة بـ "الجوفاء" ،ولن تقبل من الآن فصاعداً السلوك غير المنطقي من كورويا الشمالية.
وقال المتحدث باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية ،اليوم الاربعاء ، "إن الانتقاد الذي وجهته كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لرئيس كوريا الجنوبية هو تصرف وقح وأخرق وأضر بشكل جوهري بالثقة التي بناها الزعيمان".
وتأتي هذه التصريحات بعد إن كوريا الشمالية بتفجير مبنى الاتصال المشترك بين الكوريتين الواقع في مدينة كيسونغ في الجانب الشمالي من الحدود بينهما في خطوة ربما تزيد من حدة التطورات في شبه الجزيرة الكورية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الوحدة في سيؤول ،بان الانفجار يأتي بعد ثلاثة أيام من تحذير كيم يو-جونغ وهي النائبة الأولى لمدير حزب العمال الحاكم و الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون في 13 يونيو الجاري بالقول في بيان :ستشهدون مشهدا لانهيار مكتب الاتصال المشترك الذي لا جدوى له بصورة كاملة.
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