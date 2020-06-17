شاهد..  كلمة وزير السياحة  اليمني خلال اجتماع وزراء السياحة العربي 

الأربعاء 17 يونيو 2020

ننفرد بنشر كلمة وزير السياحة باليمن الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي خلال اجتماع وزراء السياحة العربي.



وإليكم نص الكلمة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي معالي الاستاذ محمد الخطيب رئيس الدورة وزير السياحة بالمملكة السعودية معالي اخي السفير الدكتور كمال حسن علي الامين العام للشئون الاقتصادية اخوتي معالي الوزراء العرب

سعادة الاخوة والاخوات المشاركين في هذا الاجتماع

اتقدم بالشكر للاخوة لبالمملكة و جمهورية مصر العربية والامانة العامة علي دعوتهم لعقد هذا الاجتماع الطاري لمجلس الوزراء العربي للسياحة .

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لا شك اننا نمر و نعيش اوقات عصيبة نمر بمرحلة فارقة من عمر البشرية ويعكسها بصورة مباشرة الطبيعة الافتراضية لوزراء السياحية لهذه الدورة ويوضح طبيعة التغييرغير المتخيل التي فرضتها جائحة كوفيد 19 علي قطاع السياحة بكل قطاعاته نقل وسفر وفندقة وضيافة وتسوق وهكذا تحول من كونه سياحي وكان يندرج للتواصل وجهها لوجه وتحول عبر الشاشة دخل مازق حقيقي لم نكن يوما نتصور ابعادة واننا نعيش تحدي ويتطلب المزيد من العمل بالفكر والخيال لتجاوز الاثار في كل القطاعات والانشطة السياحية من سفر ونقل ورحلات استجمام وبقية الانشطة السياحية .

وحتي الان لم تتوفر الارقام التي تكبدها قطاع السياحة ب وما ادي ذلك الي انخفاض كبير في اجمالي الناتج القومي.. اسمحوا لي ان انوه مجددا بنقطة طبيعة تنسيق جهودنا العربية في ظل بقاء الانقسام المعيب لتواجد بلادنا في اطار لجنتين اشير الي انه يجب نسعي لتجمع عضويتهاف ي اطار لجنة سياحية واحدة ضمن المنظمة السياحة العالمية ولابد من توحيد عضويتنا بدل من وجود لجنتين اقليميتين فلابد من مسعي للامانة العامة للجامعة العربية والتنسيق بين مختلف وزراء الخارجية العربية وسفرائنا في الامم المتحدة للمطالبة في توحيد عضويتنا في منظمة السياحة العالمية في عضوية واحدة بدل من الوضع الحالي اللجنة الاقليمية للشرق الاوسط وفيها 12 دولة واللجنة الاقليمية الافريقية فيها 8 دول

اود ان انوه واشكر جهود المنظمة العربية للسياحة و المنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة التي سعت لمواجهه اثار الجائحة علي قطاع السياحة والسفر و التي بادرت بتشكيل فريق ادارة الازمات وقد توصل الفريق لجملة من التوصيات والمبادي التوجيهية لاستئناف السياحة والمطلوب من جميع بلداننا ان تتكاتف للاسهام في تحويل كل ذلك الي اجراءات ملموسة

لتعزيز التعاون المامول للقطاع وان مثل هذا التعاون ولا يفوتني التاكيد علي الحفاظ علي ما تراكم من خبرة لدي عمالنا في الختام اسمحوا لي مجددا ان اتوجه بالشكر لمعالي اخي الاستاذ

ولا يفوتنا للتنسيق لتوظيف الامكانيات العربية للسياحة لاعادة تشغيل قطاع السياحة والسفر وفي الختام اسمحوا لي ان اتوجه بالشكر لمعالي الاستاذ احمد الخطيب لجهوده وجهود فريقة المتميز لجهودهم لعقد هذه القمة