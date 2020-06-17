شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020 أعلنت الصين ،اليوم الأربعاء، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بكين.

Advertisements واوضحت لجنة الصحة في المدينة في بيان لها، إن 19 من الحالات الجديدة تم رصدها في ضاحية فنغ تاي جنوب غرب البلاد، حيث ظهرت الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.