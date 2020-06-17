وصول الدفعة الثالثة من العالقين اليمنيين في جيبوتي إلى باب المندب

الأربعاء 17 يونيو 2020

وصلت إلى مرسى السويداء بباب المندب ،اليوم الأربعاء ،الدفعة الثالثة من العالقين اليمنيين في جمهورية جيبوتي الشقيقة عبر اليخت السياحي لشركة بامدهاف ، وعلى متنه 162 راكب وذلك بعد إجراء فحوصات (بي سي أر ) والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كوفيد - 19، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وتم إخضاع الركاب في مرسى الوصول للفحص الحراري عبر كاميرا الفحص الخاصة بذلك من قبل الفريق الطبي وذلك في إطار إجراءات البروتوكول التنظيمي الذي اعتمدته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بشأن إعادة العالقين اليمنيين في الخارج.

واشار سفير بلادنا لدى جيبوتي عبدالله السقطري ،الى أن اعداد العالقين اليمنيين لازالت تتوافد إلى السفارة..داعياً اياهم الى تسجيل أسمائهم في السفارة وفقاً للنموذج الخاص بذلك من اجل الرفع بهم إلى اللجنة الوطنية العليا للطوارئ للحصول على الموافقة لنقلهم بالوسائل المتاحة وإنهاء معاناتهم.