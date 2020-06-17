شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات جديدة بكورونا في أمريكا والبرازيل والصين والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابات جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والبرازيل، والبيرو، والصين.



وأعلنت وزارة الصحة في البيرو، الثلاثاء، أنّه خلال الساعات الـ24 الأخيرة سجّلت 4164 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 237.156، فيما سجلت 196 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 7056 وفاة.

لكنّ هذه الزيادة لم تثر قلق وزير الصحّة فيكتور زامورا الذي قال خلال مؤتمر صحافي إن "الوباء يظهر تراجعاً، وتيرة العدوى تتباطأ".

ومنذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري تسجّل البيرو متوسّط عدد إصابات جديدة يبلغ 4800 إصابة يومياً.

وسجّلت إيطاليا أكثر من 34 ألف حالة وفاة من أصل 237.500 إصابة، أي أنّ معدل الوفيات فيها يعادل تقريباً خمسة أضعاف معدّل الوفيات المسجّل في البيرو.

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وسجلت البرازيل رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بواقع 34918 إصابة في 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 923189 وهو الأعلى في العالم خارج الولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الصحة إنه تم أيضا تسجيل 1282 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و346 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 496 حالة إلى 116140.

وأعلن رئيس بلدية بكين، الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابت الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الهند بحوالى ألفين في يوم واحد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 11 ألفا و903 وفيات بحسب أرقام رسمية جديدة أعلنت، الأربعاء.

وهذا الارتفاع ناجم جزئيا عن مراجعة أرقام في بومباي، المدينة الأكثر تضررا بالوباء، حيث أضيفت 832 وفاة إلى الحصيلة اليومية بسبب "ثغرات" في تعداد الضحايا، ومن جهتها، سجلت العاصمة نيودلهي حيث يتدهور الوضع الصحي 400 وفاة في 24 ساعة.

وحصيلة الوفيات الرسمية في الهند الثلاثاء كانت 9900، ويعتبر هذا التعداد أقل من الواقع لكنه لا يزال بعيدا عن الحصيلة البشرية الكبرى التي سجلت في أوروبا او الولايات المتحدة.