شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 3 وفيات و575 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 306 حالات. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 575 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 37533 حالة.

ولفت إلى أن 190 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.