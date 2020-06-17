شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 3 وفيات و575 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 306 حالات. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 575 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 37533 حالة.
ولفت إلى أن 190 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.
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