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اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا في مجزر بألمانيا

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ظهرت بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في أحد المجازر في ألمانيا. وبحسب بيانات السلطات المحلية، فإن البؤرة الجديدة في مجزر تابع لشركة "تونيس" للصناعات الغذائية في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة منطقة جوترسلوه اليوم الأربعاء إن نتيجة الاختبارات التي خضع لها عمال المجزر منذ مطلع هذا الأسبوع جاءت إيجابية بالنسبة لـ 400 عامل.

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