شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا في مجزر بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

ظهرت بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في أحد المجازر في ألمانيا. وبحسب بيانات السلطات المحلية، فإن البؤرة الجديدة في مجزر تابع لشركة "تونيس" للصناعات الغذائية في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة منطقة جوترسلوه اليوم الأربعاء إن نتيجة الاختبارات التي خضع لها عمال المجزر منذ مطلع هذا الأسبوع جاءت إيجابية بالنسبة لـ 400 عامل.