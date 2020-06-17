شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لا يمكن للناتو أن يدفن رأسه في الرمال تجاه عدوان تركيا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية اليوم الأربعاء أنه ينبغي لحلف شمال الأطلسي ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، وأضاف بأن البحرية التركية تصرفت بعدوانية مع سفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف.

وقال المسؤول الذي تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة ولا يسعنا التظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف. يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".