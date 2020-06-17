شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لا يمكن للناتو أن يدفن رأسه في الرمال تجاه عدوان تركيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسؤول الذي تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة ولا يسعنا التظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف. يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".
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