شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إفريقيا تقترح «تحقيق أممي» ضد العنصرية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

اقترحت الدول الأفريقية رسميا إطلاق تحقيق للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان حول العنصرية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى ، فيما سيكون أول تحقيق من هذا النوع في دولة غربية.

ويقول الاقتراح، الذي سيناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يومي الأربعاء والخميس، إنه على لجنة التحقيق أن تنظر في العنصرية الممنهجة، وعنف الشرطة، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفارقة أو الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية.

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ومنذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، شكَّل 31 لجنة تحقيق وبعثة لتقصي الحقائق، ولكن حتى الآن لم يكن أي منها مكلف بالأوضاع في دولة غربية.

وإذا تبنى المجلس الخطة هذا الأسبوع، فسوف تتم إضافة الولايات المتحدة إلى قائمة الدول الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة بهذا الشأن، والتي تشمل بالفعل فنزويلا وميانمار والكونغو.

كما حثت الدول الإفريقية على إجراء مناقشة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن العنصرية في الولايات المتحدة وحول العالم، والتي من المقرر أن تبدأ بعد ظهر اليوم الأربعاء.