شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان .. 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و خمس حالات وفاة . وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17.670 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 934 حالة وفاة

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