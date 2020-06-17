شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان .. 810 إصابات جديدة وحالتي وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة 26 ألف حالة. وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، إن 468 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 342 لغير عمانيين.
وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين بلغ 11797 حالة، بعد تعافي 708 حالات جديدة. بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 116بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
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