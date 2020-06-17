عقوبات أميركية جديدة ضد شخصيات سورية تشمل الأسد وزوجته

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد 39 شخصا وكيانا سوريا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بهدف حرمان دمشق من مصادر التمويل.

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