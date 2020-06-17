أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 39 وفاة و4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس أنه تم تسجيل 4919 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع رقم اليوم السابق (4267 إصابة).
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في المملكة 141234 (أي أكبر حصيلة في العالم العربي)، بما في ذلك 48481 حالة نشطة بينها 1859 مريضا في حالة حرجة.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في المملكة 141234 (أي أكبر حصيلة في العالم العربي)، بما في ذلك 48481 حالة نشطة بينها 1859 مريضا في حالة حرجة.
وأكدت الوزارة تسجيل 39 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس منذ يوم أمس (مقابل 41 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1091 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. تسجيل نحو خمسة آلاف إصابة بكورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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