120 حالة وفاة وأكثر من 2600 إصابة جديدة بكورونا في ايران

وذكرت الوزارة في بيان، ان" السلطات الطبية سجلت 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051".

وأشارت إلى أن "2789 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يعالجون في غرف العناية المركزة".



وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن "أقاليم خوزستان، أذربيجان الشرقية، خراسان، كرمانشاه، هرمزغان، كردستان لا تزال مناطق مصنفة في وضع صحي أحمر".