بالفيديو: كورونا يخترق جدار الفن العراقي

2020-06-17 | 14:12 2,632 مشاهدة بعد ان ضرب فيروس كورونا الوسط الكروي العراقي امتد ليصل الى الفن. فتم الاعلان عن اصابة "ام شهوبي" الشخصية التي احبها العراقيون في مسلسل عالم الست، وهيبة الفنانة القديرة فوزية حسن. وتعتبر أول مصابة بالوباء في صفوف الفنانين العراقيين. فوزية حسن من مواليد 1957 بمدينة الناصرية وهي فنانة مبدعة ومتميزة باداء جميع الادوار منها المركبة والبسيطة. بدأت حياتها الفنية عقب دخولها معهد الفنون الجميلة في بغداد، حيث شاركت في 27 مسلسلا تلفزيونيا وعددا من الأفلام والمسرحيات.

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