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النقل تكشف حقيقة اصابة وزيرها بكورونا

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كشفت وزارة النقل، الاربعاء، حقيقة اصابة وزيرها بفايروس .

وقالت مديرة اعلام الوزارة فطومة الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما نشر من اخبار في بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية حول اصابة وزير النقل الكابتن ناصر بندر الشبلي بفايروس كورونا (كوفيد-19)، عارية عن الصحة"، مبينة ان "الوزير يتمتع بصحة جيدة ويمارس اعماله بشكل يومي".

 

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واضافت ان "هذه الاخبار التي انتشرت مؤخراً لا تعد كونها شائعات"، مشيرة الى ان "احد افراد عائلة الوزير قد اصيب بالفايروس ويتلقى العلاج في الحجر الصحي وان الشبلي معافى بشكل كامل وصحته جيدة جداً".

 

واكدت ان "على الاعلام العراقي التأكد من المعلومات قبل نشرها باعتبار ان الكلمة والمصداقية مهمة جداً في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا الحبيب بمواجهة خطر انتشار هذا الفايروس في البلاد، ويجب مراعاة اخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة والجهات الرسمية المعنية بالحدث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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