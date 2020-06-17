مسؤول فرنسي: الناتو لن يتجاهل الانتهاكات التركية تجاه أعضائه

قال مسؤول فرنسي، الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي لن يتجاهل الانتهاكات التركية تجاه أعضائه.

ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، لم تسمه، أنه ينبغي لحلف شمال الأطلسي ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه.

واتهم البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية تابعة لبلاده تنفذ مهمة للحلف.

وأضاف المسؤول الذي تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف: "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة ولا يسعنا التظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف.

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وتابع: "يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".

وتشهد العلاقات بين تركيا وفرنسا توترا بالفعل بسبب عدد من القضايا تتراوح من سوريا إلى التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن أسفه لصمت الحلف الذي يضم أنقرة، عن الهجمات العسكرية التركية على الجماعات الكردية المسلحة في سوريا، حليفة القوى الغربية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا.

وقال ماكرون، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنّ حلف شمال الأطلسي صار يعاني من "موت سريري".

وكان الاتحاد الأوروبي طلب الجمعة مساعدة الحلف في فرض احترام حظر التسليح على ليبيا، وذلك بعد منع القوات التركية لسفنه من تفتيش سفينة مشبوهة.