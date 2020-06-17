حميدتي في إثيوبيا لأول مرة.. والحدود تتصدر المناقشات

وصل نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأربعاء، إلى أديس أبابا في أول زيارة له إلى إثيوبيا.



وحظي "حميدتي" باستقبال كبير لدى وصوله مطار أديس أبابا من كبار المسؤولين الإثيوبيين على رأسهم نائب رئيس الوزراء دمقى مكونن، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أدم محمد، ووزير الخارجية غدوأندرجاتشاو.

وخلال زيارته التي لم تحدد مدتها سيلتقي حميدتي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكبار المسؤولين، لمناقشة العلاقات الثنائية وقضايا الحدود والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

Advertisements

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد استبعد الأسبوع الماضي، اندلاع حرب حدودية مع السودان بسبب الأزمة التي شهدها البلدان في نهاية الشهر الماضي.





ولفت إلى أنه أجرى مناقشات مع الحكومة السودانية حول الأحداث الأخيرة وتلقى مطالب مشروعة من الجانب السوداني سيتم حلها عبر الحوار والتفاهم المشترك.



وفي أبريل/نيسان الماضي، شهد السودان وإثيوبيا حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.

