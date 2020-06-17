محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد أربع سنوات بتهم تتعلق بالفساد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رفعت الأسد قضت محكمة في باريس الأربعاء بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية. كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار). ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول/ديسمبر لإصابتهم بنزيف داخلي.

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