شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكويتية تعلن شفاء 690 حالة من المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الأربعاء، شفاء 690 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 28896 حالة.



وذكرت وزارة الصحة في بيان لها،بأنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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