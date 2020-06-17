تعرف على جهود منظمة السياحة العالمية خلال اجتماع وزاراء السياحة العرب  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 خلال احتماع وزارة السياحة العرب ألقت بسمة الميمان المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة كلمة وجهت فيها الشكر للدول العربية والجهود المبذولة لمواجهه جانحة كورونا واوضحت خلال كلمتها الجهود والتوصيات التي اسفرت عنها الدراسات التي قامت بها المنظمة العالمية للسياحة واوجزتها بعدد من النقاط انعاش اقتصادي والتسويق والترويج.

Advertisements واعداد قائمة شاملة بالمساعدات التقنية مثل اعداد خطة الانعاش السياحي واستراتجيات التسويق الجديدة قواعد تجريبية عاليمة لاستئناف السياحة دعم الوظائف والاقتصاد حزمة المساعدات التقنية. كما انها اشارت الي ما تم عملة من تقارير لحصر اضرار قطاع السياحة والتوصيات وتم ارسالها لكل الدول المشاركة في المنظمة وهي اربع تقارير، كما ان المنظمة اشرفت وروجت للحملة الاعلامية تحت شعار الزم دارك وسافر غدا شاركت بها الامارات والسعودية ولبنان والبحرين وعمان، علي المستوي الاقليمي ستتم مناقشة المبادرات اثناء عقد اللجنة الاقليمية في اول يوليو واستعدادنا للتعاون مع كل الدول العربية.

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