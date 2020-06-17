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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتصال هاتفي يطفئ نار التوتر بين الصين والهند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
اتفقت كل من الصين والهند على "تهدئة التوتر"، بعد الاشتباك الدامي على الحدود بينهما.
اتفاقٌ جاء إثر اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، وفق ما أعلنت بكين الأربعاء.
وقبل يومين، أوقعت المواجهات التي شهدتها منطقة الهيملايا، 20 قتيلا على الأقل من الجانب الهندي.
فيما لم تقدم الصين حصيلة بشأن ضحايا في صفوفها.
وتعتبر هذه المواجهات هي أول صدامات دامية بين البلدين منذ 45 عاما.
وصباح اليوم، قالت الصين، إنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند، مشيرة إلى أن البلدين يحاولان حل المسألة عن طريق الحوار.
في هذه الأثناء، ذكر مسؤولون وتقارير إعلامية، أن المؤسسة السياسية الهندية عقدت، اليوم، اجتماعا أمنيا لبحث تداعيات تلك المواجهات.
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