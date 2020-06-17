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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوزيلندا تشدد قواعد دخول البلاد بعد اكتشاف حالتي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
شددت نيوزيلندا قواعد عزل الأشخاص الذين يدخلون البلاد، في محاولة لمنع دخول مصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت إصابة امرأتين قادمتين من بريطانيا بالفيروس، ليتم بذلك تسجيل أول حالتين منذ 24 يوما.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن اليوم الأربعاء إنه لن يتم السماح بأي إعفاءات لخروج أي شخص من العزل الصحي ، وسيتم إجراء اختبار لجميع القادمين للبلاد مرتين أثناء العزل.
والثلاثاء، تبين أن الامرأتين المصابتين ، وهما مواطنتان نيوزيلنديتان، تم السماح لهما بكسر العزل الإلزامي ومدته 14 يوما، بعد ستة أيام فقط، لرؤية الوالد الذي يحتضر.
وذكرت أردرن خلال مؤتمر صحفي أنه ليس هناك مبرر لتلك الحالة.
وأضافت: "هذه الحالة تمثل فشلا غير مقبول للنظام، ما كان ينبغي أن يحدث ذلك، ولا يجب أن يحدث مطلقا".
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