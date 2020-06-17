شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ننشر توصيات وزارة السياحة السودانية لانعاش القطاع السياحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365

ننشر توصيات وزارة السياحة السودانية لانعاش القطاع السياحي والتي جاءت خلال اجتماع وزراء السياحة العرب.

وجاءت كالتالي: Advertisements 1-ان تعمل الدول العربية تقديم حوافز لقطاع السياحة بما في ذلك تخفيض تذاكر السفر ورفع الضرائب عن القطاع السياحي 2-توسيع دائرة استيعاب الشباب والمراة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشاءات السياحية 3-تشجيع السياحة الداخلية العربية البينية ليعرفوا 4-العمل وفق خطة مدروسة لتوسيع التدريب للمؤسسات السياحية لرفع مستوي الخدمة السياحية

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