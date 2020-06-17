رسمياً.. البرلمان يوافق نهائياً على مشروع قانون مجلس الشيوخ

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، موافقته النهائية على مشروع قانون مجلس الشيوخ.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

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وأضافت الصحيفة أن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكد أنه "كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ – في أغلبها – غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014."

وأشارت إلى أن الباب الأول جاء مكوناً من 8 مواد، حيث أوضحت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً. كما نصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وأضافت الصحيفة أن المادتان (2، 3) تضمنتا تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم – على غرار مجلس النواب - بواقع 100 مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.