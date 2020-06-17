الصين والهند تتفقان على "تهدئة التوتر"

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اتفقت الصين والهند على "تهدئة التوتر" بعد الاشتباك الدامي على الحدود بينهما، كما أعلنت بكين الأربعاء اثر اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

وأوقعت المواجهات الاثنين في منطقة الهيملايا 20 قتيلا على الاقل من الجانب الهندي فيما لم تقدم الصين حصيلة بشأن ضحايا في صفوفها. وهي أول صدامات دامية بين البلدين منذ 45 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر بعد المحادثة بين الوزير الصيني وانغ يي ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن "الجانبين اتفقا على أن يعالجا بإنصاف الأحداث الخطيرة الناجمة عن المواجهة في وادي غالوان".

وأضاف أن بكين ونيودلهي اتفقتا على "احترام التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات العسكرية بين الطرفين، وتهدئة الوضع على الأرض في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية".

وخاض البلدان حربا حدودية عام 1962.