بالصور.. متطوعون لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على مصابي "كورونا" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

تولى متطوعون من مجلس مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع فريق مبادرة "اكسر عجزك"، توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا المستجد المعزولين منزليًا، تحت شعار "اطلبنا ونوصلك علاجك لحد باب البيت".

وقال بيان لمدينة الأقصر، إن المتطوعين يتولون مهمة توصيل العلاج لمرضى كورونا المعزولين منزليًا.

وأضاف البيان، جاءت تلك الجهود في ظل الحرص الدائم من مدينة الأقصر على المتابعة للمواطنين والاطمئنان على صحتهم, والعمل على سلامتهم بشكل دوري.