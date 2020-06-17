بالصور.. محافظ الغربية يتفقد جاهزية لجان الثانوية العامة بكفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، عددًا من المدارس التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وكذا استراحات المراقبين.
وشدد المحافظ، على مديري المدارس باستكمال كافة اللجان والتأكد من سلامة وصيانة المقاعد الخاصة بالطلاب، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، وانتصار عبده مدير إدارة كفرالزيات التعليمية، وسعيد كرات وكيل الإدارة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.
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