بكين: الوضع العام على الحدود الصينية الهندية "مستقر وتحت السيطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن الوضع العام على الحدود الصينية الهندية "مستقر وتحت السيطرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على الاشتباكات بين القوات الصينية والهندية في منطقة وادي جالفان الحدودية - إن "الصين قدمت احتجاجات رسمية شديدة لدى الجانب الهندي ضد الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها قوات الحدود الهندية"، داعيا الجانب الهندي إلى وقف كافة هذه الأعمال التي قد تعقد الوضع.

وأضاف جيان، أن الصين والهند اتفقتا على حل المشكلات من خلال الحوار والمحادثات وبذل الجهود لتخفيف الوضع، مشيرا إلى أن الجانبين على اتصال وثيق من أجل حل المشكلات عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات العسكرية.

وتابع جيان بالقول، إن الصين والهند، بوصفهما أكبر بلدين ناميين واقتصادين ناشئين في العالم، لديهما مصالح مشتركة أكثر بكثير من الاختلافات، وأنه يتعين على الجانبين الالتزام بالتوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، وضمان أن تسير العلاقات الصينية الهندية في الاتجاه الصحيح بما يتفق مع مصالح وتوقعات الدولتين.