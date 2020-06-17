روسيا: سلمنا 30 دولة نصف مليون جهاز للكشف عن كورونا

أعلنت مسؤولة حكومية روسية اليوم الأربعاء، أن موسكو سلمت منذ بداية فبراير الماضي إلى قرابة 30 دولة في العالم أكثر من 500 ألف جهاز خاص بتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، أثناء اجتماع لرؤساء الهيئات المعنية بضمان الأمن الوبائي في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.
وجاء هذا الكلام على لسان رئيسة الهيئة
ولفتت بوبوفا إلى أن بين البلدان التي تسلمتأنظمة الفحص الروسية أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى دول في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
وشددت المسؤولة على أن هذه الجهود الروسية لا تزال وستظل مستمرة.
وأجري في روسيا حتى الآن 15.6 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
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