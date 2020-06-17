بسبب كورونا.. اليابان تتلقى أسوأ ضربة سياحية منذ 56 عاماً

سجلت اليابان انخفاضا قياسيا في عدد السياح الوافدين إلى البلاد منذ عام 1964 (أي 56 عامًا) بسبب فيروس (كورونا) المستجد، إذ أظهرت بيانات حكومية استقبال ما يقدر بنحو ألف و700 مسافر أجنبي في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للشهر الثاني على

التوالي.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم، أنه وفقا للهيئة القومية للسياحة اليابانية، فإن هذا الرقم هو الأدنى منذ عام 1964، عندما بدأت الحكومة في تجميع مثل هذه الإحصاءات بانخفاض 99.9% عن العام السابق

ومقارنة بعدد السياح في أبريل الماضي والذي بلغ آنذاك 2900.

ووفقا للبيانات الأولية، يعد هذا الانخفاض هو التراجع الشهري الثامن على التوالي، حيث تفرض اليابان قيودًا على السفر عالميا وسط انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أنه بينما تدرس حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تخفيف قيود دخول البلاد جزئيا، فإنها تركز الآن على تنشيط السياحة الداخلية.