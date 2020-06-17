فتاة صينية تجبر طائرة على الهبوط حزناً على هجر حبيبها

أجبرت فتاة صينية تدعي "لى" طائرة من طراز "إيرباص إي 320″، تابعة للخطوط الجوية الصينية على الهبوط بشكل اضطراري، بعد قيامها بتحطيم إحدى نوافذ الطائرة، وذلك لشربها كمية كبيرة من مشروب كحولي بسبب تخلي

حبيبها عنها مما افقدها السيطرة على تصرفاتها.

وأظهرت مشاهد مصوّرة الفتاة وهي في حالة من الهستيريا والغضب، بينما يحاول طاقم الطائرة والركاب تهدئتها، حيث ظهرت المضيفات وهن

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يُحاولن نقلها من مقعدها، بينما كانت تبكي وتلكم النافذة المجاورة لها، مما أدى لكسرها وفتح الجزء العلوي منها.

الأمر الذي دفع الطيّار إلى الهبوط الاضطراري، بدون أية مشكلة أخرى، حيث لم يصب أحد بأذى، أثناء حالة الفزع في منتصف الرحلة الجوية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية