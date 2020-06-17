اخبار العالم

الكويت تُجدد دعوتها بضرورة التوصل لحل سياسي للقضية السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

جددت الكويت دعوتها بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي لتسوية الأزمة السورية، مشددة على عزمها المضي قدمًا في دعم ومساعدة الشعب السوري.


وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، أن ذلك جاء في كلمة لسفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي، خلال اجتماع نظمه

الاتحاد الأوروبى عبر تقنية الفيديو، تحت عنوان (وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا).

واستعرض البديوي الدور البارز والمهم الذي قامت به الكويت منذ اندلاع الأزمة السورية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مؤتمرات الكويت الثلاثة الأولى للمانحين بشأن سوريا، شكلت النواة الداعمة

للمؤتمرات القائمة حاليًا بالخصوص.

وتابع: "الدعم الكويتي المستمر للشعب السوري، نابع من نوايا صادقة وخالصة لرفع المعاناة عنه، ولكي ينعم بالأمن والاستقرار".

وأعرب في هذا الصدد عن أمله فى أن تستمر الجهود الدولية في دعم الشعب السوري، في ظل جائحة (كوفيد- 19)، وأن تقود هذه الجهود إلى بدء العملية السياسية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، لا سيما مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تُجدد دعوتها بضرورة التوصل لحل سياسي للقضية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا