جددت الكويت دعوتها بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي لتسوية الأزمة السورية، مشددة على عزمها المضي قدمًا في دعم ومساعدة الشعب السوري.
الاتحاد الأوروبى عبر تقنية الفيديو، تحت عنوان (وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا).
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، أن ذلك جاء في كلمة لسفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي، خلال اجتماع نظمه
واستعرض البديوي الدور البارز والمهم الذي قامت به الكويت منذ اندلاع الأزمة السورية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مؤتمرات الكويت الثلاثة الأولى للمانحين بشأن سوريا، شكلت النواة الداعمةللمؤتمرات القائمة حاليًا بالخصوص.
وتابع: "الدعم الكويتي المستمر للشعب السوري، نابع من نوايا صادقة وخالصة لرفع المعاناة عنه، ولكي ينعم بالأمن والاستقرار".
وأعرب في هذا الصدد عن أمله فى أن تستمر الجهود الدولية في دعم الشعب السوري، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأن تقود هذه الجهود إلى بدء العملية السياسية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، لا سيما مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تُجدد دعوتها بضرورة التوصل لحل سياسي للقضية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.