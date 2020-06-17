الصليب الأحمر يُحذر من مخاطر تُهدد الملايين في أفغانستان

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن التصاعد الأخير للعنف في أفغانستان إلى جانب الهجمات الموجهة ضد مرافق الرعاية الصحية، يهدد بتقليل أو منع

وصول الخدمات الصحية لملايين الأفغان الذين يحتاجونها أكثر من أي وقت مضى في ظل وجود وباء فيروس كورونا المستجد

وأشار خوان شيرير، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، في بيان اليوم، أن المسار الجديد للعنف يبعث على القلق الشديد بينما تقاتل البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.