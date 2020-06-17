أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات سلاح الجو الأمريكي رافقت للمرة الثانية خلال أسبوع أربع طائرات استراتيجية روسية من طراز "تو – 95 إم إس" خلال قيامها بطلعات مجدولة بالقرب من حدود روسيا والولايات المتحدة في المحيط الهادئ. المتحدة في المحيط الهادئ.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الأربع من نوع "تو 95 إم إس" نفذت طلعة مجدولة فوق المياه المحايدة في مناطق شوكشي وبيرنج وأركوتسك وشمال المحيط الهادئ. في مناطق شوكشي وبيرنج وأركوتسك وشمال المحيط الهادئ. وأضاف أنه في مراحل محددة من الطلعات الجوية، التي استغرقت حوالي 11 ساعة، رافقت الطائرات الروسية مقاتلات "أف - 22" التابعة للقوات الجوية الأمريكية"، مشيرًا إلى أن جميع طلعات الطيارين الروس تتم بما يتفق تماما مع القواعد الدولية.

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كانت هذه تفاصيل خبر في طلعات مجدولة.. موسكو: مُقاتلات سلاح جو أمريكي ترافق طائرات روسية بالمحيط الهادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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