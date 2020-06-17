رخيص ومستخدم على نطاق واسع.. الصحة العالمية تشيد بدواء"أكسفورد" لعلاج "كورونا"

أشادت منظمة الصحة العالمية، بنتائج التجارب السريرية الأولية التي أظهرت أن دواء من عائلة الستيرويدات رخيص ومستخدم على نطاق واسع يسمى «ديكساميثازون»، يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة أصحاب الحالات الحرجة لمرض «كوفيد-19» ووصفت النتائج بأنها «أنباء عظيمة».

وقال أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ، في بيان له: «هذا أول علاج يظهر أنه يخفض معدل الوفيات في مرضى كوفيد-19 الذي يحتاجون إلى أكسجين أو لجهاز تنفس صناعي».

وأضاف: «هذا خبر عظيم وأوجه التهنئة لحكومة المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد

والكثير من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الإنجاز العلمي المنقذ للحياة».

وقالت المنظمة إن الباحثين تبادلوا معها الرؤى الأولية بشأن نتائج التجربة. وأضافت: «نحن نتطلع إلى تحليل كامل للبيانات في الأيام القادمة».

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وتابعت: «ستنسق منظمة الصحة العالمية التحليل التعميمي لزيادة فهمنا العام لهذا العلاج. سيتم تحديث إرشادات منظمة الصحة العالمية السريرية لتعكس كيف ومتى يجب استخدام الدواء للمصابين بمرض كوفيد-19».

وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت

فى وقت سابق المصادقة على استخدام دواء «ديكساميثازون» لعلاج المصابين بفيروس « كورونا »، قائلة إنه «أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض».

وقالت وزارة الصحة البريطانية، بعد ساعات من إعلان علماء جامعة أوكسفورد نجاح اختبارات «ديكساميثازون»: «صادقت الحكومة على استخدام هيئة الصحة الوطنية أول دواء في العالم ضد فيروس كورونا المستجد ثبت أنه قادر على خفض خطر الوفاة».

وأضافت الوزارة: «أظهرت اختبارات هذا الدواء، التي مولتها الحكومة، أنه يخفض بشكل ملموس خطر الوفاة بين المصابين الذين يحتاجون إلى علاج بالأوكسيجين. تفعل الحكومة كل شيء ممكن لكي يصبح هذا الدواء فورا متاحا لكل مؤسسات هيئة الصحة الوطنية وفي كل أنحاء بريطانيا.