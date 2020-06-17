احتجاجا على عدم تجديد إقامتهم.. أفغاني يضرم النار في نفسه أمام مبنى الخارجية الإيرانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وذكرت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن ”شهاب مايل هروي نجل نجيب مايل هروي، أقدم على إضرام النار في جسدة أمام مكتب وزارة الخارجية الإيرانية في مدينة مشهد احتجاجا على رفض السلطات تمديد فترة إقامة والده“.

ونشرت زوجة شهاب مايل هروي على إنستغرام صورا لرأسه ووجهه عليهما آثار الحرق، واصفة سبب التضحية بالنفس احتجاجا على المشاكل التي خلقتها إيران من أجل إقامة والده.

ووفقا لعائلة هروي، ”يعاني الباحث من مشاكل أثناء إقامته في إيران لمدة عامين، ولهذا السبب يعاني من الاكتئاب الحاد، وقد تم إدخاله إلى المستشفى“.

Advertisements

ونجيب مايل هروي يبلغ من العمر 70 عاماً، وهو كاتب وباحث ومؤلف في التصوف والأدب الفارسي، وهو من أهالي مدينة هرات الأفغانية ويعيش في إيران منذ 49 عاماً، ويقيم في مدينة مشهد شمال شرق إيران حيث توجد هناك جالية أفغانية كبيرة.

وكتب نجيب عشرات الكتب ومئات المقالات، وقد تعاون مع مؤسسات مختلفة مثل مكتبة البرلمان الإيراني، ودائرة المعارف.

وكان أحد العلماء القلائل في عصره المهتمين بشدة بالأدب الفارسي المعاصر والتصوف الإسلامي وألف وصحح أكثر من 30 كتابا قيّماً إضافة إلى مئات المقالات في مجال التدقيق اللغوي.