تركيا تبدأ عملية “مخلب النمر” لقتال الأكراد‎ شمالي العراق ‎

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وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، إن ”عملية (مخلب النمر) بدأت في منطقة هفتانين“.

وأضافت أن ”عناصرنا من وحدات الكوماندوز الذين تؤازرهم مروحيات قتالية وطائرات مسيرة، تم نقلهم بواسطة قواتنا الجوية“.

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وأرجعت وزارة الدفاع التركية، التي كانت أعلنت أول من أمس الاثنين عن انطلاق عملية جوية باسم ” المخلب- النسر” في شمال العراق ليل الأحد الماضي العملية الجديدة ” مخلب النمر” إلى “تزايد الهجمات في الآونة الأخيرة ضد مراكز الشرطة والقواعد العسكرية التركية الواقعة قرب الحدود العراقية. وأشارت إلى أن نشر قوات الكوماندوز سبقته عملية قصف مكثف بالمدفعية.

ومن شأن هذه العملية أن تزيد من التوتر بين حكومة العراق وتركيا، بعد أن استدعت الخارجية العراقية أمس الثلاثاء السفير التركي فاتح يلديز للاحتجاج على ضربات الطيران التركي على مواقع لحزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية في إطار عملية ” المخلب- النسر”.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.