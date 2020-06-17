كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر أوسلو تكشف علاقة سمك السلمون النرويجي بظهور فيروس كورونا في بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير مصائد الأسماك والمأكولات البحرية النرويجي، أود إميل إنجبريجتسون، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية والنرويجية خلصت إلى أن سمك السلمون النرويجي لم يكن على الأرجح مصدر فيروس كورونا المستجد التي تم العثور عليها في ألواح التقطيع في سوق الطعام في بكين.

وقال "أود"، إميل "إنجبريجتسون"، عقب اجتماع بين المسؤولين الصينيين والنرويجيين يوم الثلاثاء، خلص البلدان إلى أن مصدر تفشي المرض لم يكن مصدره أسماك من الدولة الشمالية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، في مؤتمر عبر الفيديو ضم الصحفيين: "يمكننا أن نزيل الشكوك ووقف تصدير سمك السلمون إلى الصين."

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أدى عودة ظهور فيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية على مدى الأيام الستة الماضية إلى قلب الحياة اليومية للكثيرين، حيث يخشى البعض من أن المدينة بأكملها تتجه نحو الإغلاق مع تزايد عدد الحالات الجديدة.

أوقفت الصين واردات سمك السلمون الأوروبي بعد تقارير يوم السبت عن اكتشاف الفيروس على معدات مستخدمة لمناولة الأسماك في سوق شينفادي ببكين، مما دفع محلات السوبر ماركت في العاصمة الصينية إلى إزالة سمك السلمون من أرففها.

شهد منتجو السلمون النرويجيون إلغاء أوامر من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أن هيئة سلامة الأغذية النرويجية قالت إنه لا يوجد دليل على إصابة الأسماك.

وارتفعت أسهم مزارعي سمك السلمون النرويجية، التي تراجعت يوم الاثنين، اليوم الأربعاء، مع صعود زعيم السوق موي 3.6٪ وسالمار 2.5٪ الساعة 0840 بتوقيت جرينتش.