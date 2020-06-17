كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يأمر بتخزين احتياطيات الحرب بعد المواجهة مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الليلة الماضية، مُنحت القوات المسلحة في الهند قوة إضافية لتخزين احتياطيات الحرب. كما تم منح ضوء أخضر للبحرية الهندية لنشر أصولها في مضيق ملقا حيث يمكنها مواجهة السفن الحربية الصينية. "مضيق ملقا"، هو واحد من نقاط الاختناق البحرية الرئيسية في العالم ومسار الشحن الرئيسي للسفن الصينية.

ووفقًا للمصادر، فقد تم إجراء دعوة للتنسيق بين الخدمات الثلاث - الجيش والبحرية والقوات الجوية - لتحديد أولويات المتطلبات، عند الضرورة. وبالمثل، طُلب من أصول القوات الجوية، التي تضم أكثر من 100 طائرة مقاتلة، الانتقال إلى مواقع متقدمة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت المصادر، إن القوات جاهزة عمليًا للقتال المكثف لكن الأمر بتخزين احتياطيات الذخيرة لأكثر من 20 يومًا من الحرب.

ويأتي هذا التطور، بعد مواجهة وحشية في وادي جالوان قتل فيها 20 جنديًا هنديًا بينهم ضابط، بينما قالت مصادر بالجيش يوم الأربعاء إن أربعة آخرين في حالة حرجة أيضًا.

وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، في بيان، اليوم الأربعاء: "إن فقدان الجنود في جلوان أمر مزعج ومؤلم للغاية. أظهر جنودنا شجاعة مثالية وشجاعة في أداء واجباتهم وضحوا بحياتهم في أعلى تقاليد الجيش الهندي".

وأضاف: "أن الأمة لن تنسى أبداً شجاعتهم وتضحياتهم. قلبي يخرج لأسر الجنود الذين سقطوا. الأمة تقف جنبا إلى جنب معهم في هذه الساعة العصيبة. نحن فخورون بشجاعة وشجاعة قلب الهند".

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زعم خبراء صور الأقمار الصناعية وراج المخضرم في الجيش الهندي أن جيش التحرير الشعبي قام ببناء تجمعات ضخمة من القوات على عمق نهر جالوان.

"تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود لواء سلاح واحد على الأقل إن لم يكن لواءين في الوادي. قم ببناء الحد الأدنى في 14 مايو بينما كان يتزايد منذ ذلك الحين "،

لاحظ.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز"، أثناء نقلها عن القيادة العسكرية لجيش التبت بجيش التحرير الشعبى الصينى، أن الجيش الصينى أجرى مؤخرا تدريبات مشتركة تهدف إلى تدمير المحاور المعادية الرئيسية فى منطقة جبلية شاهقة الارتفاع.

وحسب الصحيفة، تضمن التدريب "أنظمة مدفعية بعيدة المدى، وأنظمة صواريخ أرض-جو، وقوات العمليات الخاصة، وقوات الطيران العسكرية، وقوات الإجراءات المضادة الإلكترونية، وقوات الهندسة والقوات المضادة للحرب الكيميائية".

وسط توترات متوترة على طول خط السيطرة الفعلية، اندلعت اشتباكات حدودية غير مسبوقة بين الهند والصين في وادي جالوان شرق لاداخ مساء الاثنين. أدت المواجهة إلى وقوع إصابات وإصابات من الجانبين.