بمشاركة 4 أندية مغربية.. نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية في شتنبر

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، أن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، ستقام في شتنبر المقبل.

وقال سامسون أدامو، مدير لجنة المسابقات بالكاف، في تصريحات صحفية، مساء أمس الثلاثاء، إن “مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، ستقام في شتنبر المقبل، لكن لم تحدد المواعيد النهائية حتى الآن”.

وأضاف سامسون، أن القرار النهائي بشأن حضور الجماهير للمباريات لم يحدد بعد، لكن “أعتقد أن الكاف ستمنح الحرية للاتحادات المحلية، لكي تقرر ذلك وفقا للظروف”.

وتابع المتحدث نفسه، أن “نهائي دوري الأبطال سيقام في الكاميرون، في حين سيقام نهائي الكونفدرالية في المغرب”.

وسيشهد نصف نهائي دوري الأبطال، مواجهة كروية مغربية مصرية خالصة، إذ يلتقي الرجاء بالزمالك، في المباراة الأولى، فيما يواجه الوداد نظيره الأهلي في اللقاء الثاني.

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وفي كأس الكونفدرالية، يلتقي نهضة بركان مع حسنية أكادير، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بيراميدز المصري، وحوريا كوناكري الغيني.

وكانت الكاف، قد قررت تأجيل موعد مبارتي نصف نهائي دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، في أبريل الماضي، بسبب تفشي فيروس “كورونا.

وبخصوص استئناف الدوريات المحلية، كشف سامسون أن “الكاف ليس لها دخل في البطولات المحلية، فكل اتحاد محلي له الحق في التشاور مع حكومته في أن يقرر مصير بطولات الموسم، سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

وبشأن استكمال تصفيات كأس أمم إفريقيا، أكد سامسون أن “هناك تصورا لاستكمال المباريات في حال فتح المجال الجوي والمطارات، في شتنبر، وأكتوبر، ونونبر، قبل بداية البطولة في يناير 2021”.

وأشار مدير لجنة المسابقات في الكاف، إلى أن بطولة أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون، في يناير، وفبراير 2021، وسيتم تحديد مواعيد باقي مباريات التصفيات، خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيلي”.